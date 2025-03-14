شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 4 مشروعات طاقة متجددة بقدرة 3700 ميجاوات تدخل الخدمة قبل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 14-3-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ربط 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة، وتلقى وزارة الكهرباء تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.

التخطيط: ربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف