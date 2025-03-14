شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يعرض برنامج تمويل لشركات تصدير الأثاث بفائدة 9% والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس التصديري للأثاث، لقاءً مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعريف ببرنامج "إنطلاق" التمويلي، الذي يهدف إلى مساندة الشركات المصرية فى زيادة صادراتها من خلال توفير تمويل بالعملات المحلية والأجنبية، بفائدة بسيطة متناقصة تصل إلى 9%، وذلك فى إطار تنشيط الصادرات المصرية ودعم القدرات التنافسية للشركات المصرية المصدرة.

وشارك في اللقاء المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، بحضور 32 شركة من أعضاء المجلس.

ويستهدف برنامج" انطلاق" أعضاء المجلس الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه، ويتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل لشراء المعدات والآلات أو دعم رأس المال العامل، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إنه تم خلال اللقاء، استعراض تفاصيل البرنامج التمويلي، وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات المصنعة.

أشار إلى أن اللقاء حضره قرابة 32 شركة من المجلس، وشهد تفاعلا مثمرا بين الحضور، ورد ممثلي جهاز تنمية المشروعات على استفسارات الشركات ومناقشة الحلول المتاحة لتعزيز الصادرات.

وأوضح "عرفات"، أهمية برنامج "إنطلاق" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأثاث، ومساعدتها على زيادة صادراتها.

وأكد المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، خلال اللقاء، على التزام الجهاز بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصنعة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها.

وأوضح "كمال"، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار جهود دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.