شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل الجنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025؛ ووفقا للبنك الأهلى المصرى، ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.



وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى، حيث تعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.78 جنيه للشراء.

55.24 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.41 جنيه للشراء.

65.77 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎163.48 جنيه للشراء.

‏‎164.59 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.44 جنيه للشراء.

‏‎13.51 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.76 جنيه للشراء.

‏‎13.80 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

‏‎12.84 جنيه للشراء.

‏‎13.90 جنيه للبيع.