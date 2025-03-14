شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح هيئة المجتمعات العمرانية من شركتى سيتى إيدج وهايد بارك والان مع تفاصيل الخبر

تضاعفت أرباح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من حصتها بشركتي سيتي إيدج للتطوير العقاري، وهايد بارك العقارية للتطوير خلال عام 2024 بعدما سجلت الشركتين مبيعات ضخمة العام الماضي مما انعكس على نمو الإيرادات وصافي الأرباح، وذلك فق بيانات بنك التعمير والإسكان، للبورصة المصرية.

ويشارك بنك التعمير والإسكان مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المساهمة في رأس مال عدد من شركات التطوير والتمويل العقاري من بينها شركة هايد بارك العقارية للتطوير، ويساهم فيها البنك بنسبة 53.66%، وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري بحصة 25.76%، والتعمير للتمويل العقاري بحصة 24.84%.

ووفق القوائم المالية لبنك التعمير والإسكان، ارتفعت إيرادات شركة هايد بارك العقارية للتطوير من 2.9 مليار جنيه خلال عام 2023 إلى 3.6 مليار جنيه خلال عام 2024، وزادت صافي الأرباح من 477.1 مليون جنيه عام 2023 إلى 639.1 مليون جنيه العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري من 1.958 مليار جنيه خلال عام 2023 إلى 3.975 مليار جنيه خلال عام 2024، وزادت صافي الأرباح من 510.9 مليون جنيه عام 2023 إلى 1.28 مليار جنيه العام الماضي.

وزاد نصيب بنك التعمير والإسكان، من أرباح الشركات الشقيقة (شركة التعمير للإسكان والمرافق، وشركة التعمير للتمويل العقاري، وشركة هايد بارك العقارية للتطوير، وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري) إلى 1.229 مليار جنيه بنهاية 31 ديسمبر عام 2024.