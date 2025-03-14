شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 14-3-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 14-3-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية، وسجل بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.