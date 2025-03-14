شكرا لقرائتكم خبر عن 269.5 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.6%، والعرب على 7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بقيمة 430.7 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 269.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 89.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.1%، وسجل العرب 5.5%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 964.8 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بنحو 114.3 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 31290.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 8787.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 12209.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 39149.42 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.07% ليغلق عند مستوى 12287.71 نقطة.

فيما خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 38.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.278 تريليون جنيه إلى 1.297 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 400.6 مليار جنيه إلى 406.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.