شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 14-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دورى على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى. وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.88جنيه للشراء. 13.92جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.96جنيه للشراء. 13.93جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة 12.96جنيه للشراء. 13.91جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.95جنيه للشراء. 13.91جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.84جنيه للشراء. 13.91جنيه للبيع.

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