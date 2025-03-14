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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 14 مارس 2025 03:30 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 14-3-2025، بالبنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى، مسجلًا فى البنك المركزي 65.53 جنيه للشراء، و65.72 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.48 جنيه للشراء، 65.77 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
65.53 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.72 جنيه للبيع.
65.48 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
65.77 جنيه للبيع.
65.49 جنيه للشراء.
65.78 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
65.50 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
65.79 جنيه للبيع.
64.62 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
65.19 جنيه للبيع.
63.53 جنيه للشراء.
63.87 جنيه للبيع.
65.53 جنيه للشراء.
65.82 جنيه للبيع.
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