الاقتصاد

استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 14 مارس 2025 03:30 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 14-3-2025، بالبنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى، مسجلًا فى البنك المركزي 65.53 جنيه للشراء، و65.72 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.48 جنيه للشراء، 65.77 جنيه للبيع. 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

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سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
 

65.53 جنيه للشراء.


65.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.48 جنيه للشراء.


65.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.49 جنيه للشراء.


65.78 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.50 جنيه للشراء.


65.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

64.62 جنيه للشراء.


65.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.53 جنيه للشراء.

63.87 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.53 جنيه للشراء.


65.82 جنيه للبيع.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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