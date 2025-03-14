شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 14-3-2025.. بالبنك الأهلى 54.95 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب العطلة الأسبوعية، ثبت سعر اليورو اليوم الجمعة 14 مارس 2025، أمام الجنيه المصرى بالبنوك الرئيسية، مسجلًا في البنك المركزي المصري 54.98 جنيه للشراء، و55.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.95 جنيه للشراء، و55.24 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.96 جنيه للشراء، و55.25 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.98 جنيه للشراء.



55.13 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.95 جنيه للشراء.



55.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.96 جنيه للشراء.

55.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

54.95 جنيه للشراء.

55.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

55.00 جنيه للشراء.

55.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.99 جنيه للشراء.



55.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.95 جنيه للشراء.

55.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.95 جنيه للشراء.

55.24 جنيه للبيع