شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه تخفيض لأسعار السيارة " بايك X55 " فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة " ألكان أوتو " اوكيل العلامة الصينية " بايك " في مصر عن تخفيضات جديدة على أسعار سيارات " بايك X55 " موديل 2025، وإليكم أسعار السيارة " بايك X55 " بعد التخفيضات ، وجاءت الأسعار بعد الانخفاض كالآتي:

الفئة الأولي سجلت سعر 1,195,000 جنيه

الفئة الثانية سجلت سعر 1,295,000 جنيه

الفئة الثالثة سجلت سعر 1,415,000 جنيه



أما عن مواصفات أمان وسلامة سيارات " بايك X55 " ، تتميز بمجموعة من أنظمة الأمان المتطورة، وهي كالاتي :

وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية

رادار أمامي وجانبي لمراقبة الطريق

نظام إنذار ضد السرقة ونظام منع السرقة

نظام مراقبة ضغط الإطارات وتنبيه حزام الأمان

مساعدة في مغادرة المسار (ROD) واكتشاف النقاط العمياء (BSD)

فرملة الطوارئ التلقائية (AEB) وتحذير التصادم الأمامي (FCW)

نظام الحفاظ على المسار (LKA) ومساعدة في الازدحام المروري (TJA)

تأتي السيارة " بايك X55 " موديل 2025 بتصميم خارجي مميز وتجهيزات داخلية متطورة إضافة إلى العديد من أنظمة الترفيه، ومن أهم تلك التجهيزات:

مرآة داخلية ذاتية التعتيم إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بخاصية الطي.

حساسات مطر أوتوماتيكية

نوافذ كهربائية للأبواب الأربعة + فتحة سقف بانوراما.

حساسات ركن خلفية + شنطة كهربائية.

مصابيح LED أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED إضافة إلى مصابيح فرامل تلقائية.

منافذ للشحن والطاقة + إمكانية الاتصال اللاسلكي + بلوتوث.

عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف.

ذاكرة لمقعد السائق مع إمكانية التسخين للمقاعد الأمامية.

إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة التخزين.

شاشة تحكم رئيسية حجمها 10 بوصة + شاشة عدادات رقمية بنفس الحجم لعرض المعلومات بوضوح.