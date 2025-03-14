البرازيل تطلق خطة بقيمة 125 مليار دولار لحماية الغابات الاستوائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت البرازيل عن خطة تمويل بقيمة 125 مليار دولار لحماية الغابات الاستوائية، وذلك استعدادًا لطرحها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 30)، الذي تستضيفه في نوفمبر المقبل.

وأوضح الأمين التنفيذي لوزارة المالية البرازيلية رافائيل دوبو، أن المباحثات بشأن الخطة وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرًا إلى أن عدة دول أبدت اهتمامها بالإسهام في المبادرة، حيث تحمل المبادرة اسم “مرفق الغابات الاستوائية للأبد”، وتعتمد على آلية تمويل مستدامة تقوم على دفع الدول رسومًا مقابل كل هكتار من الغابات يتم الحفاظ عليه، بهدف دعم جهود حماية النظام البيئي الاستوائي وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل التعهدات البيئية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

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