شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 14-3-2025 أمام الجنيه المصرى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار اليوم الجمعة 14-3-2025 استقراره أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية، وسجل بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى المصرى عند 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيعوسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.62 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
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