شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 14-3-2025 أمام الجنيه المصرى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار اليوم الجمعة 14-3-2025 استقراره أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية، وسجل بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى المصرى عند 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.



50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.62 جنيه للشراء.



50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.



50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.



50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.



50.72 جنيه للبيع.