الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 14-3-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 14 مارس 2025 02:10 م

ثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 14-3-2025، بالبنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى، مسجلًا فى البنك المركزي 65.53 جنيه للشراء، و65.72 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.48 جنيه للشراء، 65.77 جنيه للبيع. 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

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سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
 

65.53 جنيه للشراء.


65.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.48 جنيه للشراء.


65.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.49 جنيه للشراء.


65.78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.50 جنيه للشراء.


65.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

64.62 جنيه للشراء.


65.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.53 جنيه للشراء.

63.87 جنيه للبيع.
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سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.53 جنيه للشراء.


65.82 جنيه للبيع.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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