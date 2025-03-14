شكرا لقرائتكم خبر عن 70.34 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انتعشت أسعار النفط اليوم لتعوض بعض الخسائر التي سجلتها في الجلسة السابقة ، مدعومة بتراجع احتمالات إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل سريع، مما يزيد القلق بشأن الإمدادات النفطية ويؤثر على الأسعار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا ، أو 0.7%، لتصل إلى 70.34 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت 1.5% في الجلسة السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.03 دولار للبرميل، بارتفاع 48 سنتًا، أو 0.7 %، بعد أن أغلق منخفضًا 1.7 %أمس.