“المركزي الروسي” يبقى على سعر صرف الدولار ويرفع اليورو مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث أبقى على سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 86.619 روبلًا، وهو نفس سعر اليوم السابق.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بواقع 28 كوبيكًا، ليصل إلى 94.2559 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليبلغ 11873 روبلًا.

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