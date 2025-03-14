شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 2064 وحدة سكنية ومنطقة خدمية وخزان مياه ومحطة صرف بالسويس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، تكثيف العمل بمشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، مضيفةً أن معدلات تنفيذ المشروعات بلغت مراحل متقدمة ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " والمباني الخدمية.

وفي السياق ذاته، قامت المهندسة أسماء مخلوف، ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية تفقدت خلالها سير العمل بمختلف القطاعات والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، مؤكدة أن المدينة تُنفَّذ وفقًا لأعلى معايير الجودة، لتصبح نموذجًا حضاريًا متكاملًا ضمن مدن الجيل الرابع.

وفي جولتها تابعت رئيس الجهاز المنطقة الخدمية، والتي تضم: السوق التجارية التي تضم 8 محال لتوفير الخدمات الأساسية للسكان، ومدرسة للتعليم الأساسي تضم 33 فصلًا، وحضانة، وأعمال تنفيذ خزان تكديس المياه بسعة 10,000 متر مكعب لتعزيز كفاءة شبكات المياه، وأعمال توصيل الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة طاقة، لضمان تزويد المدينة بمصادر الطاقة الحديثة.

وفي إطار متابعة تنفيذ المشروعات السكنية، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف 86 عمارة سكنية، توفر 2064 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا للوحدة، مشددة على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التشطيبات ووضع اللمسات النهائية، لضمان مظهر حضاري لائق يعكس رؤية المدينة الحديثة.

وتابعت رئيس الجهاز تقدم الأعمال في محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة (محطة كومبكت) بطاقة 1000 متر مكعب يوميًا، والتي قاربت على الانتهاء، بالإضافة إلى متابعة شبكة إنارة الطرق بقطاع الكهرباء، وتنفيذ الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية لضمان كفاءة الحركة المرورية داخل المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة السويس الجديدة تمتد على مساحة 66 ألف فدان، وتشمل المرحلة العاجلة منها مساحة 300 فدان، يتم فيها تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية وبنية تحتية متطورة.