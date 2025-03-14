شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تصعد إلى قمة قياسية وتستهدف ذروة 3000 دولار للأوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا قياسيا، اليوم الجمعة، حيث دفعت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف من التوترات التجارية الأسعار إلى الصعود، إلى جانب تزايد التوقعات بتخفيف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية.

وسجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 2990.09 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، لتقترب من مستوى 3000 دولار للأوقية، قبل أن تنخفض بنسبة0.1% لتصل إلى 2983.78 دولار للأوقية، ويستعد الذهب لتسجيل ارتفاع أسبوعي ثانٍ على التوالي، محققًا مكاسب بنسبة 2.5% حتى الآن.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 2996.70 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بأحدث تطور في الحرب التجارية متعددة الجبهات التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة على الصلب والألمنيوم بفرض ضريبة بنسبة 50% على صادرات مشروب الويسكي الكحولي الأمريكي، ما دفع الرئيس إلى التهديد على موقع للتواصل الاجتماعي بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.

ومن المتوقع أن تزيد رسوم ترامب الجمركية التضخم وعدم اليقين الاقتصادي على نطاق واسع ، كما أنها دفعت الذهب إلى بلوغ مستويات قياسية متعددة في عام 2025.

ويُنظر إلى الذهب كوسيلة تحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم.

وتترقب الأسواق قي الوقت الحالي اجتماع السياسة النقدية لبنك لاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل حيث إنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على معدل الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25%-4.50%.

وتزدهر السبائك غير المُدرّة للعائد في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة خلال التعامل الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 33.72 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 995.30 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 964.32 دولار للأوقية.