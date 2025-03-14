شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث فى سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات ومن بينها سعر الدولار اليوم الجمعة 14-3-2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الجمعة ، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.



