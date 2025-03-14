شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 63.3 مليار جنيه بنسبة نمو 25% والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 63.3 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنحو 50.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 25%، فيما انخفض أعداد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر لتصل إلى حوالي 3.71 مليون مستفيد مقارنة مع 3.81 مليون مستفيد بنسبة تراجع 2.6%.

ووفق التقرير، استحوذت شركات التمويل متناهي الصغر، على الترتيب الأول خلال الربع الرابع من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة التمويل وذلك بقيمة تمويل قدرها 41.5 مليار جنيه مقارنة بقيمة 32.5 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023، كما جاءت أيضًا بالمركز الأول بالنسبة لأعداد المستفيدين وبلغت 1.92 مليون مستفيد بنهاية الربع الرابع من عام 2024 مقابل 1.87 مليون مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الشركات المركز الأول بنسبة 65.6%، واحتلت المركز الأول كذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 51.8%.

وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ)، بالترتيب الثاني خلال الربع الرابع من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك بقيمة تمويل قدرها 20.2 مليار جنيه مقارنة بقيمة 16.7 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023، كما جاءت أيضًا بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين وبلغت 1.6 مليون مستفيد بنهاية الربع الرابع من عام 2024 مقابل 1.7 مليون مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ)، المركز الثاني بنسبة 31.9%، واحتلت المركز الثاني كذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 43.7%.

وحلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)، بالترتيب الثالث خلال الربع الرابع من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك بقيمة تمويل قدرها 899.4 مليون جنيه مقارنة بقيمة 850.4 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023، كما جاءت أيضًا بالمركز الثالث بالنسبة لأعداد المستفيدين وبلغت 110.6 ألف مستفيد بنهاية الربع الرابع من عام 2024 مقابل 131.9 ألف مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)، المركز الثالث 1.4%، واحتلت المركز الثالث كذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 3%.

وجاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب)، بالترتيب الرابع خلال الربع الرابع من عام 2024 من حيث قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر وذلك بقيمة تمويل قدرها 672.2 مليون جنيه مقارنة بقيمة 603 ملايين جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023، كما جاءت أيضًا بالمركز الرابع بالنسبة لأعداد المستفيدين وبلغت 55.8 ألف مستفيد بنهاية الربع الرابع من عام 2024 مقابل 63.2 ألف مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب)، المركز الرابع بنسبة 1.1%، واحتلت المركز الرابع كذلك من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 1.5%.