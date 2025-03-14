شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القفزة الكبرى.. سعر الذهب اليوم 14 مارس فى مصر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 مارس 2025 في التعاملات الصباحية بعد ارتفاع كبير لتسجل الأونصة العالمية أعلى مستويات في التاريخ قرب 2975 دولاراً.



و تحرك سعر الذهب اليوم عيار 21 إلي مستويات 4200 جنيه وقت نشر هذه السطور خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر

-عيار 24 يسجل 4800 جنيه.



-عيار 21 يسجل 4200 جنيه.

-عيار 18 يسجل 3600 جنيه.

-عيار 14 يسجل 2800 جنيه.



-الجنيه الذهب 33600 جنيهاً.



تغيرات سعر الذهب



كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً جديد خلال تداولات اليوم ليسجل تداولات قرب أعلى مستوى تاريخي متخطياً قمته السعرية الأخيرة، وذلك مع ترقب تطورات الحرب التجارية لتسجل الأونصة 2975 دولاراً لأول مرة في التاريخ.



من المتوقع أن يشهد الذهب عمليات بيع لجني الأرباح، ليعدل السوق من تسعيره للذهب بعد استبعاد خطورة الحرب من معادلة التسعير، وقد يحدث هذا التصحيح الهبوطي قبل الإغلاق الأسبوعي وفق جولد بيليون.



وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.