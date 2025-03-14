شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلامات الأعلى ترخيصا بالترتيب العام للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، أن ماركة "شيفرولية" تصدرت المركز الأول فى عدد "المركبات" الاعلي ترخيصا خلال شهر فبراير2025، وسجلت ترخيص حوالي 1916مركبة بالترتيب العام للمركبات التي تم التأمين عليها إجباريا.

وجاء في المركز الثاني علامة "هيونداى" بواقع 1733 سيارة، لتشتد المنافسة خلال نفس المدة وتأتي في المركز الثالث علامة "نيسان" بواقع 1559، أما المركز الرابع كان من نصيب علامة "شيرى" بواقع 1517مركبة، وفى المركز الخامس علامة "إم جى" بواقع 1269 مركبة، وفي المركز السادس علامة "مرسيدس" بواقع 830سيارة .

وجاءت علامة "كيا" في المركز السابع بواقع 668 مركبة، وفي المركز الثامن علامة "جيتور" بواقع 617 مركبة، وفي المركز التاسع علامة " تويوتا " بواقع 570 مركبة، أما المركز العاشر والأخير كان من نصيب علامة "فولكس فاجن" بواقع 532 سيارة.