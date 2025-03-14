شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع العلمين لإنتاج السيليكون أبرزها.. مشروعات تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالجمعة، 14 مارس 2025 02:00 ص
يستهدف قطاع البتروكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.
وفيما يلى أهم تلك المشروعات:
1-مجمع العلمين لإنتاج السيليكون المعدني بطاقة 45 ألف طن سنويا وهو من المشروعات بالغة الاهمية ايضا في صناعة الواح الطاقة الشمسية وتم توقيع عقد المقاول العام لمرحلته الاولي.
2- إلى جانب مشروع المصرية للصودا آش، الذي يستهدف بإنتاجه البالغ 600 الف طن قابلة للتوسع تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المادة الأساسية للصناعات الزجاجية والمنظفات.
3- ومشروع انتاج سيانيد الصوديوم لأول مرة في مصر في شركة سيدبك بالاسكندرية بإستثمارات مصرية نمساوية تشيكية، وهي من المنتجات التي يحتاج السوق لتصنيعها محليا لأهميتها في صناعات متعددة كالتعدين وغيرها .
يذكر أن الشركة القابضة للبتروكيماويات تعمل على تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة في قطاع البتروكيماويات، والتي ستضيف 7 ملايين طن من المنتجات، تشمل 20 منتجا صناعيا جديدا، بعائدات تتجاوز 8 مليارات دولار.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز