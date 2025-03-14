شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع العلمين لإنتاج السيليكون أبرزها.. مشروعات تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف قطاع البتروكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.

وفيما يلى أهم تلك المشروعات:

1-مجمع العلمين لإنتاج السيليكون المعدني بطاقة 45 ألف طن سنويا وهو من المشروعات بالغة الاهمية ايضا في صناعة الواح الطاقة الشمسية وتم توقيع عقد المقاول العام لمرحلته الاولي.

2- إلى جانب مشروع المصرية للصودا آش، الذي يستهدف بإنتاجه البالغ 600 الف طن قابلة للتوسع تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المادة الأساسية للصناعات الزجاجية والمنظفات.

3- ومشروع انتاج سيانيد الصوديوم لأول مرة في مصر في شركة سيدبك بالاسكندرية بإستثمارات مصرية نمساوية تشيكية، وهي من المنتجات التي يحتاج السوق لتصنيعها محليا لأهميتها في صناعات متعددة كالتعدين وغيرها .

يذكر أن الشركة القابضة للبتروكيماويات تعمل على تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة في قطاع البتروكيماويات، والتي ستضيف 7 ملايين طن من المنتجات، تشمل 20 منتجا صناعيا جديدا، بعائدات تتجاوز 8 مليارات دولار.