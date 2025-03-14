شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا للبنك الأهلى.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا للبنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025، ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري، حيث تعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.6 جنيه للشراء.

50.7 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.87 جنيه للشراء.

55.24 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.41 جنيه للشراء.

65.77 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎163.48 جنيه للشراء.

‏‎164.57 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.44 جنيه للشراء.

‏‎13.51 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.76 جنيه للشراء.

‏‎13.80 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

‏‎12.84 جنيه للشراء.

‏‎13.90 جنيه للبيع.