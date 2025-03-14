شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "مركز وكلاء المستثمرين" ودوره فى التحول الرقمى للخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مركز وكلاء المستثمرين هو الأداة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تفعيل منظومة التحول الرقمي عبر بوابة الشبكة الإلكترونية لخدمات المستثمرين Investors Services Network (ISN). وتعود نشأة هذا المركز إلى شهر سبتمبر عام 2018، عندما وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 2018/9/12على تفعيل منظومة التحول الرقمي.

ويعمل المركز على توفير خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بلا أوراق أو هيئة رقميةDigital Authority واستخدام أفضل المناهج، والبرامج، والوسائل لتأهيل واعتماد المهنيين من وكلاء المستثمرين الذين يعملون كحلقة وصل بين المستثمرين، والهيئة بحيث يتم اعدادهم للمشاركة في تقديم كافة خدمات الهيئة إلكترونياً من خلالهم دون التعامل الورقي في توفير هذه الخدمات.

وتتمثل المهمة الأساسية للمركز في تأهيل، واعتماد المهنيين للعمل في مجال الاستثمار بعد اجتيازهم للبرامج المؤهلة لاعتماد كل مستوى منها كلٍ على حدي.

وتتضمن خطة مركز وكلاء المستثمرين، تنفيذ أربعة برامج تأهيلية لاعتماد وكلاء المستثمرين تم ترتيبها تصاعديا من الترتيب الأصغر إلى الترتيب الأكبر وفقا للمستويات الأربع التالية:

المستوى الأول: برنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" يستهدف تأهيل المشاركين فيه ليقوموا بالتأسيس الإلكتروني لكل من المنشآت الفردية وشركات الأشخاص المطلوب تأسيسها من جانب المستثمرين.

المستوى الثاني: برنامج "وكيل التأسيس الإلكتروني المعتمد" (يستهدف تأهيل المشاركين فيه ليقوموا بالتأسيس الإلكتروني لشركات الأموال (مساهمة، مسئولية محدودة، توصية بالأسهم) فضلا عن قيامهم بالتأسيس الإلكتروني لكل من المنشآت الفردية وشركات الأشخاص.

المستوى الثالث: برنامج "وكيل المستثمرين الإلكتروني المعتمد" (يستهدف تأهيل المشاركين فيه ليقوموا بتوفير كافة خدمات الاستثمار التي تقدمها قطاعات الهيئة المختلفة في مرحلة ما بعد تأسيس الشركات مثل توفير الموافقات والتراخيص، واعتماد المحاضر والجمعيات، الخدمات الفنية، والخدمات الحكومية، فض وتسوية المنازعات، التقييم الاقتصادي للمشروعات، وغيرها من خدمات الاستثمار التي تقدمها قطاعات الهيئة المختلفة).

المستوى الرابع: برنامج "خبير الاستثمار المعتمد" يستهدف تأهيل واعتماد المشاركين فيه للتخصص في قطاع استثماري معين مثل قطاع الزراعة أو الصناعة وغيرها أو التخصص في العمل في نظام استثماري معين كأنه يصبح خبير استثمار معتمد في شئون المناطق الحرة أو خبير استثمار معتمد في شئون المناطق الاستثمارية أو التخصص في مجال معين مثل مجال الشركات الناشئة أو المسئولية المجتمعية للشركات، وغيرها.