شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تواصل توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الشركة المصرية للإتصالات توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان هذا العام، وذلك في مقر بنك الطعام المصري بالقاهرة الجديدة.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تعاونها مع بنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة صناع الخير، لإطلاق أكبر مبادراتها لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف مشاركة الشعب المصري أجواء الشهر الكريم، والتأكيد على الدور المجتمعي للشركة وحرصها على نشر قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وتستهدف الشركة الاستفادة مع قواعد البيانات الدقيقة التي تمتلكها مؤسسات المجتمع المدني للوصول لأكبر عدد من المستفيدين على مستوى الجمهورية في القرى والنجوع التي يصعب الوصول إليها وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالي ومشاركتهم فرحة الشهر المبارك.



توزيع الكراتين



جانب من توزيع الكراتين



توزيع كراتين رمضان