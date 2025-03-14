الاقتصاد

المصرية للاتصالات تواصل توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان

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  • المصرية للاتصالات تواصل توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان 1/5
  • المصرية للاتصالات تواصل توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان 2/5
  • المصرية للاتصالات تواصل توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان 3/5
  • المصرية للاتصالات تواصل توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان 4/5
  • المصرية للاتصالات تواصل توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيد

الجمعة، 14 مارس 2025 12:24 ص

تواصل الشركة المصرية للإتصالات توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان هذا العام، وذلك في مقر بنك الطعام المصري بالقاهرة الجديدة.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تعاونها مع بنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة صناع الخير، لإطلاق أكبر مبادراتها لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف مشاركة الشعب المصري أجواء الشهر الكريم، والتأكيد على الدور المجتمعي للشركة وحرصها على نشر قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وتستهدف الشركة الاستفادة مع قواعد البيانات الدقيقة التي تمتلكها مؤسسات المجتمع المدني للوصول لأكبر عدد من المستفيدين على مستوى الجمهورية في القرى والنجوع التي يصعب الوصول إليها وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالي ومشاركتهم فرحة الشهر المبارك.

٣الصحفيين
 توزيع الكراتين 

 

٤الصحفيين copy
 جانب من توزيع الكراتين 

 

٥الصحفيين
 توزيع كراتين رمضان 

 

٦الصحفيين
بنك الطعام المصرى 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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