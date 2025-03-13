شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تنفيذ 5 محطات تحلية مياه باستخدام الطاقة الشمسية بـ4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

* برنامج «نُوَفِّي» يعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دراسة توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية فى مصر وصياغة آليات تحفيز الاستثمار وجذب القطاع الخاص

* وضع الإطار التفصيلى لأنشطة ومكونات مشروع توسيع نظم الرى بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادى الجديد



كشف تقرير المتابعة الثانى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه، الذى يضم مشروعين هما مشروع توسيع نظم الرى بالطاقة الشمسية، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» سعت إلى حشد الجهود الدولية والوطنية من أجل بحث سبل دعم قيام القطاع الخاص بتنفيذ مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وكذا سبل توطين الصناعة لمشروع توسيع نظم الرى بالطاقة الشمسية.





وسرد التقرير مخرجات مرحلة التأهيل الفنى لمشروعات محور "المياه"، فيما يتعلق بمشروع (تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة) والذى يشمل 5 محطات تحلية بمحافظات بورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر (محطتين)، وتنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشراكة مع البنك الأفريقى للتنمية، موضحًا أنه فى إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفنى والمالى اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد تم تدبير منحة المقدمة من مرفق المياه الأفريقى AWF لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ (5) محطات تحلية مياه تعمل باستخدام الطاقة المتجددة وذلك ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يوميًا فى أربع محافظات.

كما تم توفير منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بهدف إعداد دراسات التقييم البيئى والاجتماعى اللازمة للمشروع، فضلًا عن بناء قدرات القوى العاملة فى قطاع المياه.

وتطرق التقرير إلى تطورات مشروع (توسيع نظم الرى بالطاقة الشمسية)، والذى يشمل عدد 19 بئر بالخارجة ودرب الأربعين، وعدد 11 بئر تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات، وعدد 10 آبار تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة، الذى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، والصناعة، بالتعاون مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي.

وأضاف التقرير أنه تم وضع الإطار التفصيلى لأنشطة ومكونات المشروع ومتطلبات الإعداد لتنفيذه من خلال المشاورات التى تمت مع الشركاء الوطنيين بوزارة الموارد المائية والرى ووزارة الصناعة، حيث تهدف دراسات المشروع إلى توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية فى إنتاج المياه الجوفية من الآبار على مستوى الآبار الإنتاجية التى تخدم أهالى محافظة الوادى الجديد بكافة مراكزها وكذا على مستوى صغار المزارعين والمجتمعات الريفية النائية فى مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة تسعى وبالتنسيق مع الشركاء ذوى الصلة إلى وضع دراسة متكاملة لاستخدام الطاقة الشمسية فى أنظمة الرى، ودور الشركات الناشئة والمصنعين وصانعى السياسات لتشجيع الاستثمار فى مجال الرى بالطاقة الشمسية، وذلك بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية فى مصر، وصياغة الأدوات والآليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب القطاع الخاص.

وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» فى إطار محور المياه، أوضح التقرير، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى كانت أطلقت خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذى عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، فى أكتوبر 2024، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، «مبادرة فريق أوروبا»، التى تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، لدفع التحول الأخضر فى قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية، حيث تستهدف المبادرة تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسية التى تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.