أخبار البورصة اليوم الخميس 13-3-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 13-3-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه بعد تنفيذ شطب شركة حديد عز.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والقاهرة للزيوت والصابون، والعربية للمحابس، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 44 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه بعد تنفيذ شطب شركة حديد عز.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.44%، والعرب على 9.31%، واستحوذت المؤسسات على 28.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 100.5 مليون جنيه، 35.4 مليون جنيه، 173.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 199.8 مليون جنيه، 108.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 31290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 39149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13764 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12209 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 3384 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.99% ليغلق عند مستوى 12287 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1955 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومصر بني سويف للأسمنت، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 2594 سهمًا، 4586 سهمًا، 14.5 ألف سهم، 183.1 ألف سهم، 2.05 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 1.3 مليون سهم، 28.1 ألف سهم، 863.7 ألف سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 210 آلاف سهم، فيما باع داخليين بشركات مصر بني سويف للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، ورواد السياحة-الرواد عدد 5300 سهم، 968.8 ألف سهم، 3.6 مليون سهم، 1915 سهمًا، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 150 ألف سهم.

أعلنت شركتا جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، والثانية 2.5 مليون سهم.

صفقات

أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، شراء المساهم جمال عبد القادر الجارحي عدد 100 ألف سهم بسعر 50.242 جنيه بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 1.926% إلى 1.993%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سنرجي لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، شراء المساهم فؤاد فوزي فؤاد بخيت عدد 16.85 مليون سهم بسعر 0.2949 جنيه بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 3.29516% إلى 4.418%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع الصناعي، حققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغ 232 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 52.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 17.5 مليار جنيه بنسبة نمو 72.6%.

وحققت شركة المالية والصناعية المصرية، صافي مبيعات بلغت 9.1 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 5.7 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.75 مليار جنيه مقارنة مع 700.3 مليون جنيه.

وحققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 42.7 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 14.5 مليون جنيه بنسبة نمو 194.58%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.8 مليون جنيه مقارنة مع 3.2 مليون جنيه بنسبة نمو 426%.

العربية للأصول

أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن تقدم رجل الأعمال محمود محمد عثمان، عرضًا لشراء قطعة الأرض المملوكة للشركة بمدينة سمالوط محافظة المنيا بمساحة 50 ألف متر بسعر 3 آلاف جنيه للمتر الواحد بإجمالي 150 مليون جنيه.