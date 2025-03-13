شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد خسائر الأسهم الأمريكية.. انخفاض جماعي في بورصة وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فشلت مجموعة الأخبار الجيدة عن الاقتصاد الأمريكي الصادرة مؤخرا في وقف نزيف خسائر بورصة وول ستريت للأوراق المالية حيث انخفضت الأسهم في تعاملات ظهيرة اليوم الخميس بعد أن صعد الرئيس دونالد ترامب حدة حربه التجارية بتهديده بفرض ضرائب باهظة على منتجات أوروبية.وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 5ر1% في تعاملات الظهيرة بعد تراجعه بنسبة 9ر0% في التعاملات الصباحية.وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 635 نقطة أي بنسبة 5ر1% بحلول الساعة الثانية بعد الظهر، في حين كانت قد فقد 358 نقطة أي بنسبة 9ر0% بحلول الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر2%. ولم تقتصر تقلبات الأسهم على التباين بين يوم وآخر بل تحدث كل ساعة، وتذبذب مؤشر داو جونز بين ارتفاع طفيف وانخفاض بأكثر من 445 نقطة خلال تداولات صباح الخميس.ويعود هذا الاضطراب إلى حالة عدم اليقين بشأن حجم الضرر الذي يمكن أن يسمح ترامب للاقتصاد بتحمله من خلال الرسوم الجمركية وغيرها من السياسات.وقد صرح ترامب بأنه يريد استعادة وظائف التصنيع في الولايات المتحدة، إلى جانب تقليص أعداد العاملين في الحكومة الأمريكية، وإجراء تغييرات جوهرية أخرى.في الوقت نفسه أظهرت مسوح اقتصادية تراجع ثقة الأسر والشركات الأمريكية بالفعل بسبب كل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم التي ستظل قائمة بسبب وابل إعلانات ترامب المتتالية، ما يثير المخاوف من تراجع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ودفع الاقتصاد إلى الركود.