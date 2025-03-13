شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي جديد للذهب في ظلّ تهديدات ترامب الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع سعر الذهب

الدمام - شريف احمد - بلغ الذهب مستوى قياسيا جديدا يناهز 3 آلاف دولار للأونصة بعد تهديد دونالد ترامب بفرض رسوم طائلة على واردات أوروبية.وبلغ سعر أونصة الذهب 2974 دولارا بعد ظهر الخميس، متخطّيا المستوى القياسي المسجّل في أواخر فبراير.وفي أحدث فصول الحرب التجارية التي شنّتها الولايات المتحدة، هدّد الرئيس الأميركي فرنسا والاتحاد الأوروبي الخميس بفرض رسوم جمركية نسبتها 200% على بعض المنتجات إذا لم يتخلَّ الاتحاد الأوروبي عن تعريفات جمركية مقبلة نسبتها 50% على المنتجات الأميركية.وبناء على ما تقدّم، ارتفع سعر الذهب، في حين تتسبّب المناقشات بشأن الرسوم الجمركية بتراجع الإقبال على المخاطر وتدافع المستثمرون إلى المعدن النفيس الذي يعدّ ملاذا آمنا.وأعلن كلّ من الاتحاد الأوروبي وكندا والصين عن تدابير ردّا على رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومينيوم فرضها ترامب ودخلت حيّز التنفيذ الأربعاء.ويرتفع سعر الذهب أيضا في ظلّ عدم اليقين الذي يسود الوضع الجيوسياسي.