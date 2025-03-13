شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 13-3-2025.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والقاهرة للزيوت والصابون، والعربية للمحابس، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 44 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه بعد تنفيذ شطب شركة حديد عز.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.44%، والعرب على 9.31%، واستحوذت المؤسسات على 28.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 100.5 مليون جنيه، 35.4 مليون جنيه، 173.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 199.8 مليون جنيه، 108.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 31290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 39149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13764 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12209 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 3384 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.99% ليغلق عند مستوى 12287 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1955 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 8.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.33%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.872 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.34%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 174 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 6.25%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.07%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.88%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4 بسعر إغلاق 0.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.03%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.355 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.79%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 25.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 5.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.07%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 17.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.39%.