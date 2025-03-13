شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الأدوية" بنسبة 3.4% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.4%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، يليه قطاعات خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك بنسبة 1.8%، 1.4%، 1.2%، 1%، على الترتيب.

وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، وصعدت قطاعات مواد البناء، والموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، على الترتيب، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.2%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.4%، ونزل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه بعد تنفيذ شطب شركة حديد عز.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.44%، والعرب على 9.31%، واستحوذت المؤسسات على 28.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 100.5 مليون جنيه، 35.4 مليون جنيه، 173.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 199.8 مليون جنيه، 108.5 مليون جنيه، على التوالى.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 31290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 39149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13764 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12209 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 3384 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.99% ليغلق عند مستوى 12287 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1955 نقطة.