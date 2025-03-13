شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبروصة بنسبة 1.1% فى ثانى أسبوع من شهر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 31290.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 8787.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 12209.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 39149.42 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.07% ليغلق عند مستوى 12287.71 نقطة.

فيما خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 38.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.278 تريليون جنيه إلى 1.297 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 400.6 مليار جنيه إلى 406.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.679 تريليون جنيه إلى 1.704 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 415.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.37 مليار ورقة منفذة على 489 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 385.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.286 مليار ورقة منفذة على 392 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 5.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.67%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 745.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 153.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6.7 مليار جنيه، بحجم تداول 3.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 192.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.6 مليار جنيه بحجم تداول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 346.1 ألف عملية.