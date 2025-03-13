شكرا لقرائتكم خبر عن يقترب من القمة التاريخية.. سعر الذهب اليوم في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 13 مارس 2025، في التعاملات المسائية، حيث تحرك عيار 21 إلي 4170 جنيهاً وقت نشر المسائية السطور خلال التعاملات الصباحية ليقترب الذهب من استهداف قمته التاريخية عند 4200 جنيها، وسط تذبذب حول المستوى 4160 و 4170 جنيها.



أسعار الذهب في مصر

-عيار 24 يسجل 4766 جنيهاً.

-عيار 21 يسجل 4170 جنيهاً.

-عيار 18 يسجل 3574 جنيهاً.

-عيار 14 يسجل 2780 جنيهاً

-الجنيه الذهب 33360 جنيهاً.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً جديد خلال تداولات اليوم ليسجل تداولات قرب أعلى مستوى تاريخي متخطياً قمته السعرية الأخيرة، وذلك مع ترقب تطورات الحرب التجارية لتسجل الأونصة 2954 دولاراً.



فمن المتوقع أن يشهد الذهب عمليات بيع لجني الأرباح، ليعدل السوق من تسعيره للذهب بعد استبعاد خطورة الحرب من معادلة التسعير، وقد يحدث هذا التصحيح الهبوطي قبل الإغلاق الأسبوعي وفق جولد بيليون.



وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.