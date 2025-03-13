شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 13-3-2025 أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات ومن بينها سعر الدولار اليوم الخميس 13-3-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس بعد ختام التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.



