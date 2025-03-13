شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة ريتش للتجارة والتسويق بقيمة 490 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة ريتش للتجارة والتسويق، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 49 مليون سهم بقيمة 490 مليون جنيه، وصفقة على شركة أيه يو جي فارما بحجم تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 350.35 مليون جنيه، وصفقة على شركة لينك مصر انترناشيونال لصناعة أنظمة التخزين بحجم تداول 388.1 ألف سهم بقيمة 81.7 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 55.2 مليون سهم بقيمة 928.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 65 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.244 تريليون جنيه بعد تنفيذ شطب شركة حديد عز.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.44%، والعرب على 9.31%، واستحوذت المؤسسات على 28.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 100.5 مليون جنيه، 35.4 مليون جنيه، 173.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 199.8 مليون جنيه، 108.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 31290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 39149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13764 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 8787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12209 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 3384 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.99% ليغلق عند مستوى 12287 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1955 نقطة.