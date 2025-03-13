شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس في مصر من عيار 21.. يواصل الصعود والان مع تفاصيل الخبر

ارتقع سعر الذهب اليوم في مصر الخميس بمنتصف التعاملات، بعد ارتفاع محدود في سعر الذهب في مصر صباح اليوم، حيث تحرك عيار 21 إلي 4160 جنيهاً وقت نشر هذه السطور، وسط ترقب لتغيرات للذهب عالمياً والذي يتجه نحو الصعود.

أسعار الذهب في مصر:

- سعر عيار 24 يسجل 4754 جنيها.

- سعر عيار 21 يسجل 4160 جنيها.

- سعر عيار 18يسجل 3566 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2773 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب: 33280 جنيها.

بورصة الذهب العالمية

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

الذهب يرتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.



