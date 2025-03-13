شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الخبير ريت يوقع اتفاقية تحوط مع مصرف الراجحي بـ567.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخبير المالية تنفيذ اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة إجمالية قدرها، 567.5 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد وقعت اتفاقية تسهيلات ائتمانية بصفتها مدير صندوق الخبير ريت مع مصرف الراجحي، بقيمة 1.035 مليار ريال، بأجل استحقاق حتى شهر سبتمبر 2031، لأي تسهيلات مستخدمة، فيما تم استخدام مبلغ إجمالي قدره 737.5 مليون ريال.
واستخدم مبلغ قدره 340 مليون ريال للطرح الأولى للصندوق، و397.5 مليون ريال للطرح الإضافي للصندوق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن قيمة اتفاقية التحوط، موزعة ما بين 170.1 مليون ريال تمثل 50% من التسهيلات المستخدمة في الطرح الأولي، و397.5 مليون ريال، تمثل التسهيلات المستخدمة كاملة في الطرح الإضافي الأول.
وأضافت أن الأثر الناتج عن وقوع الحدث، لتثبيت معدل سعر السايبور بنسبة ثابتة، وقدرها 4.96%، وحماية الصندوق من تقلبات أسعار الفائدة خلال فترة هذه الاتفاقية حتى فبراير 2030م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت الشركة قد وقعت اتفاقية تسهيلات ائتمانية بصفتها مدير صندوق الخبير ريت مع مصرف الراجحي، بقيمة 1.035 مليار ريال، بأجل استحقاق حتى شهر سبتمبر 2031، لأي تسهيلات مستخدمة، فيما تم استخدام مبلغ إجمالي قدره 737.5 مليون ريال.
واستخدم مبلغ قدره 340 مليون ريال للطرح الأولى للصندوق، و397.5 مليون ريال للطرح الإضافي للصندوق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن قيمة اتفاقية التحوط، موزعة ما بين 170.1 مليون ريال تمثل 50% من التسهيلات المستخدمة في الطرح الأولي، و397.5 مليون ريال، تمثل التسهيلات المستخدمة كاملة في الطرح الإضافي الأول.
وأضافت أن الأثر الناتج عن وقوع الحدث، لتثبيت معدل سعر السايبور بنسبة ثابتة، وقدرها 4.96%، وحماية الصندوق من تقلبات أسعار الفائدة خلال فترة هذه الاتفاقية حتى فبراير 2030م.