الاقتصاد

تعيين أعضاء لجنة المراجعة في البنك السعودي للاستثمار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تعيين أعضاء لجنة المراجعة في البنك السعودي للاستثمار

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أعضاء لجنة المراجعة في البنك السعودي للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي للاستثمار تعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الجديدة للمجلس والتي بدأت في 14/02/2025 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 13/02/2028.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، جاء تشكيل لجنة المراجعة برئاسة: خالد الرويس، وعضوية كل من، محمد بامقا، بدر المزروع، فايز بلال، محمد الغامدي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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