شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أعضاء لجنة المراجعة في البنك السعودي للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي للاستثمار تعيين أعضاء لجنة المراجعة للدورة الجديدة للمجلس والتي بدأت في 14/02/2025 ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 13/02/2028.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء تشكيل لجنة المراجعة برئاسة: خالد الرويس، وعضوية كل من، محمد بامقا، بدر المزروع، فايز بلال، محمد الغامدي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء تشكيل لجنة المراجعة برئاسة: خالد الرويس، وعضوية كل من، محمد بامقا، بدر المزروع، فايز بلال، محمد الغامدي.