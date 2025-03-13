الاقتصاد

انخفاض أرباح «أسلاك» 20.6% إلى 16.2 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض أرباح «أسلاك» 20.6% إلى 16.2 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) في عام 2024 بنسبة 20.6%، إلى 16.2 مليون ريال، مقارنة بـ20.4 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض فى صافى الربح إلى انخفاض قيمة مجمل الربح كنتيجة لانخفاض حجم المبيعات علي الرغم من زيادة أرباح الاستثمار فى الشركة الزميلة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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