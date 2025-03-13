شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسلاك» 20.6% إلى 16.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) في عام 2024 بنسبة 20.6%، إلى 16.2 مليون ريال، مقارنة بـ20.4 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض فى صافى الربح إلى انخفاض قيمة مجمل الربح كنتيجة لانخفاض حجم المبيعات علي الرغم من زيادة أرباح الاستثمار فى الشركة الزميلة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض فى صافى الربح إلى انخفاض قيمة مجمل الربح كنتيجة لانخفاض حجم المبيعات علي الرغم من زيادة أرباح الاستثمار فى الشركة الزميلة.