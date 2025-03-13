شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 11725 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.204 مليار ريال.

وبحسب تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 270.505 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.655 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 141 شركة ارتفعت أسهم 141 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 94، من بين 251 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، رسن، والكيميائية، والأبحاث والإعلام، ومجموعة إم بي سي، والخدمات الأرضية، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول، كانت أسهم شركات، نايس ون، والبحري، والأندلس، والأسماك، وجاهز، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 31135 نقطة، وبتداولات بلغت، 29.679 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.762 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.131 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 54 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 29، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.