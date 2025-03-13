شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج صكوك حكومة رأس الخيمة بقيمة مليار جنيه بـ"ناسداك دبي" والان مع تفاصيل الخبر

أدرجت ناسداك دبي اليوم، صكوك بقيمة مليار دولار، صادرة عن حكومة رأس الخيمة، من خلال مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة. وتعد هذه الصكوك ذات أولوية غير مضمونة، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح يعادل 5.038%, والتي تم إصدارها بتاريخ 5 مارس 2025.

ويأتي هذا الإصدار المستحق في عام 2035، في إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار من مكتب "راك كابيتال" وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة. ومن المقرر أن تٌخصص عائدات الإصدار لدعم خطط النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في إمارة رأس الخيمة.

وشهد الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين الدوليين، وتجاوزت قيمة الطلبات 4.4 مليار دولار، ما يشير إلى ثقة السوق القوية في الاستقرار الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة وآفاق النمو فيها.

قال محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة: “يعكس إصدار هذه الصكوك، الإدارة المالية الحكيمة لإمارة رأس الخيمة والتزامنا بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويعد الاقبال الكبير من طرف المستثمرين، مؤشرًا على قوة أساسياتنا الاقتصادية، كما يوفر لنا الإدراج في ناسداك دبي منصة شفافة ومنظّمة للتواصل مع المستثمرين العالميين."

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسعدنا أن نرحب بإدراج صكوك حكومة رأس الخيمة الجديدة بقيمة 1 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي، ويعكس هذا الإدراج على الاقبال الكبير من المستثمرين، واهتمامهم المتزايد في أدوات الدين السيادية. والجدير بالذكر أن مجموع إصدارات الصكوك والسندات الحكومية في ناسداك دبي يعادل 62% من إجمالي الإدراجات في البورصة، مؤكداً على مكانة البورصة الرائدة لإدراج الأدوات المالية، مما يوفر لجهات الإصدار منصة قوية ومنظمة للوصول إلى أسواق المال العالمية."

ويأتي هذا الإدراج، بعد إصدارات صكوك سابقة لشركة "راك كابيتال" في البورصة، بما في ذلك صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار تُستحق في أكتوبر 2018 والصكوك المدرجة حاليًا بقيمة 1 مليار دولار والتي صدرت في عام 2015 والمستحقة بحلول نهاية مارس 2025.

يتجاوز إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي 92.7 مليار دولار ، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي. كما بلغ إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 136.2 مليار دولار أميركي، عبر 157 إصدارًا.