شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 13-3-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الخميس 13-3-2025 استقراره أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس خلال التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.62 جنيه 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.