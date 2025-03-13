شكرا لقرائتكم خبر عن 70.88 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها في اليوم السابق نتيجة المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية المتصاعدة على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة على المعنويات الإيجابية الناجمة عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.1 %، إلى 70.88 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.2% لتسجل 67.57 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفع الخامان بنحو 2% أمس، حيث أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية انخفاضا أكثر من المتوقع في مخزونات النفط والوقود.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أمس أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقل عن الزيادة المتوقعة البالغة مليوني برميل.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس على توقعاتها لنمو قوي نسبيًّا في الطلب العالمي على النفط في 2025، مشيرة إلى أن السفر الجوي والبري سيدعم الاستهلاك.