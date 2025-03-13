شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم الآسيوية ترتفع لكن تهديدات ترامب التجارية تحد من المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الخميس، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

وكان التفاؤل في أسواق آسيا مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع أسهم التكنولوجيا، التي استفادت من أداء السوق الأمريكي وقد شجع المستثمرين بيانات التضخم المخففة، التي قد تؤثر على قرارات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر نيكي 225 في اليابان بنسبة 1%، بينما زاد مؤشر توبيكس بنسبة 0.9%؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.5%، مع صعود أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى مثل سامسونج إلكترونيكس بنسبة 0.7%.

وفي ماليزيا، قفز مؤشر أف تي أس أي بنسبة 1.2%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 في الهند بنسبة 0.2%.

وفي الصين، انخفض مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.4% اليوم الخميس، بينما تراجع مؤشر شنجهاي شنتشن CSI 300 بنسبة 0.2% كما انخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.3%.

ومع ذلك، حذر المحللون من أن التحركات الإيجابية للأسواق قد لا تكون مستدامة في ظل استمرار المخاوف الأساسية مثل التوترات التجارية والضبابية الاقتصادية العالمية، ما يشير إلى أن التقلبات السوقية قد تستمر على المدى القصير.

وبالنظر إلى التكامل العميق لآسيا في شبكات التجارة العالمية، يمكن أن يؤدي أي تباطؤ في الاقتصادات الغربية إلى تقليل الطلب على الصادرات الآسيوية، مما يؤثر على مسار النمو في المنطقة.