شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بفعل بيانات التضخم الضعيفة وتهديدات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في تداولات آسيا اليوم الخميس، مدعومة بتراجع بيانات التضخم في الولايات المتحدة؛ مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين حافظت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وصعدت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.4% إلى 2,945.18 دولار للأونصة، في حين ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل بنسبة 0.2% إلى 2,953.62 دولار للأونصة؛ وفق ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي .

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى انخفاضاً، إذ تراجعت عقود البلاتين الآجلة بنسبة 0.7% إلى 990.10 دولار للأونصة، في حين انخفضت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.4% إلى 33.593 دولار للأونصة.

وانخفضت أسعار النحاس اليوم الخميس بعد أن تعهدت إدارة ترامب بإضافة النحاس إلى حمايتها التجارية.

وكان ترامب قد وقع في وقت سابق أمراً تنفيذياً للبدء في تحقيق لمعرفة ما إذا كانت واردات النحاس تهدد الأمن القومي، وهو ما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية على النحاس.

وتراجعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 9,763.80 دولار للطن، في حين خسر النحاس الآجل لشهر أبريل بنسبة 0.2% ليصل إلى 4.8340 دولار للرطل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) بنسبة 0.2% في فبراير؛ مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 2.8%، وهو أقل بقليل من التوقعات التي كانت 2.9% وأقل من زيادة يناير التي بلغت 3.0% وقد عزز هذا التباطؤ في التضخم التوقعات بأن بنك الفيدرالي الأمريكي قد يفكر في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وتسعر الأسواق حالياً ثلاثة خفضات للفائدة هذا العام، مع توقعات بأول خفض في يونيو 2025؛ ما يقلل احتمال خفض الفائدة من تكلفة الفرصة لاحتفاظ الأصول غير المولدة للعوائد مثل الذهب؛ ما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18-19 مارس لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.