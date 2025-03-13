شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مفاجئ في الجلسة السابقة وسط مخاوف اقتصادية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد الارتفاع الكبير في الجلسة السابقة؛ وذلك في ظل تراجع غير متوقع في مخزونات البنزين الأمريكية، بينما يوازن السوق بين المخاوف الاقتصادية العالمية والتوقعات القوية للطلب على المدى القريب.

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت بمقدار 3 سنتات لتسجل 70.92 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 8 سنتات لتصل إلى 67.60 دولاراً للبرميل؛ بحسب ما اورده موقع (انفستنج) الأمريكي.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 2% أمس /الأربعاء/ بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزونات النفط والوقود.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 5.7 مليون برميل، وهو أكثر من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل، في حين تراجعت أيضاً مخزونات الديزل بشكل أكبر من المتوقع، رغم الزيادة في مخزونات النفط الخام.

وقال محللون اقتصاديون إن "انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية رفع التوقعات بزيادة الطلب الموسمي في الربيع، ولكن المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي العالمي لحروب الرسوم الجمركية أثقلت على السوق".

وأضافوا: "مع تقدم العوامل القوية والضعيفة في الوقت نفسه، أصبح من الصعب على السوق الميل بشكل حاسم في اتجاه واحد".

من جهة أخرى، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الأربعاء بتصعيد الحرب التجارية العالمية بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية، في وقت أعلنت فيه شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة أنهم سيردون على الحواجز التجارية التي فرضها ترامب.

وقد أثارت تركيز ترامب على الرسوم الجمركية قلق المستثمرين والمستهلكين، وأثرت على الثقة التجارية، مما زاد من المخاوف بشأن الركود في الاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت ذاته، قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) امس، إن كازاخستان قادت زيادة كبيرة في إنتاج النفط في فبراير ضمن مجموعة أوبك+، مما يبرز التحديات التي تواجهها المجموعة في تنفيذ أهداف الإنتاج المتفق عليها.