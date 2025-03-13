شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالخميس، 13 مارس 2025 10:33 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 31236 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 39071 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 13737 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 8785 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 12201 نقطة.
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