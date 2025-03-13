شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للمعارض ينظم لقاءات لوفد من مصر استعدادًا لمعرض الأثاث بعمان والان مع تفاصيل الخبر

أطلق الاتحاد العربي للمعارض، عدد من الاجتماعات والمؤتمرات في الدول العربية للإعلان عن تفاصيل المعرض العربي الدولي للأثاث والمفروشات والمقرر إقامته في الفترة ما بين 19 إلى 22 أغسطس 2025، في المركز الأردني الدولي للمعارض.

وأعلن المستشار محمود الجراح، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، عن عقد مؤتمر صحفي في الأردن خلال الأيام الماضية، شهد حضور ممثلي 10 سفارات وهي " تركيا – انديونيسا- الصين – العراق – سوريا – فلسطين – السعودية – ماليزيا – الهند- تايوان" وابدوا الاهتمام بالمعرض.

وأشار "الجراح"، إلى أن وفدًا مصريًا زار الأردن ضم كلاً من " وليد عبد الحليم أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين إكسبولينك، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات".

وكشف، أن الوفد المصري عقد عدد من اللقاءات مع ممثلي غرفة تجارة عمان وهيئة المدن الصناعية الأردنية ونقابة المفروشات والأثاث و مركز إستيتية للتدريب و المجلس العربي للتصميم الداخلي، والمجلس العربي للتصميم الداخلي والأثاث، في إطار مساعى تعزيز التعاون المشترك واستعدادًا للمعرض العربي الدولي للأثاث والمفروشات والمزمع إقامته بالأردن في الفترة من 19-22 اغسطس 2025.

وشارك في فعاليات مؤتمر الإعلان عن المعرض العربي الدولي للأثاث والمفروشات والصناعات الخشبية، رئيس المكتب التجاري المصري في الأردنوزير مفوض عبير كمال.

وأعلن الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، استعداد ما يقارب 100 شركة للاشتراك في المعرض، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الحدث على المستوى العربي والدولي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الواسعة ستسهم في تعزيز التبادل التجاري العربي المتمثل في الأردن والعراق وفلسطين وسوريا بالاضافة الي توفير فرص جديدة للشركات العربية والدولية، حيث يعدّ المعرض أحد أبرز المنصات التجارية المتخصصة في قطاع الأثاث والمفروشات.

وأشاد المستشار محمود الجراح، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، من أجل إنجاح الفعاليات والتجهيزات لإطلاق المعرض.

وشدد "الجراح" في تصريحات له اليوم الخميس، على أهمية التكامل العربي في صناعة المعارض والمؤتمرات، مؤكداً أن هذا التكامل هو السبيل لتحقيق نهضة تجارية واقتصادية عربية شاملة خلال السنوات القادمة من خلال الكيانات الرسمية والابتعاد عن التعامل مع الكيانات غير الشرعية التي تحاول إيجاد موضع قدم في صناعة المعارض العربية.

وقال إن "توحيد الجهود العربية سيساعدنا على مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق الدولية، وجعل سياحة المعارض في المنطقة العربية أحد أهم روافد الدخل القومي للبلدان العربية، وهذا ما سيعمل عليه الاتحاد خلال الفترة القادمة من خلال خطة طموحة بالتعاون مع الهيئات والجهات العاملة على ملف المعارض في الدول العربية.

كشف الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، عن خطط طموحة للاتحاد العربي تستهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال، وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى المنطقة، بحيث يكون المعرض الدولي العربي للأثاث والمفروشات أحد أهم هذه الفعاليات وسيكون هناك فعاليات أخرى على مدار 2025.

وأكد "الجراح" على أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع مستوى صناعة المعارض والمؤتمرات في الدول العربية.

وأختتم "الجراح" أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عازم على بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، والارتقاء بصناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي إلى آفاق جديدة.



