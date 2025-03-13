شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس يرتفع إلى 33144 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب في مصر ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس ليسجل 33144 جنيها بدون إضافة رسوم التصنيع التي تتجاوز 400 جنيه.

وفي ذات السياق استقرت أسعار الذهب العالمية بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع اليوم عند 2936 دولار وذلك في ظل ترقب الأسواق لتأثير قرارات التعريفات الجمركية الجديدة على الأسواق وإمكانية قيام حرب تجارية جديدة.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

الذهب يرتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.



