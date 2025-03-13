شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 13-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى.

كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الخميس13-3-2025 لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم الأثنين فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.88جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.96جنيه للشراء.

13.93جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.84جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.



